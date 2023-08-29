Atletico Madrid, Rayo Vallecano’yu dağıtttı: 7-0

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İspanya La Liga 3. hafta karşılaşmasında Rayo Vallecano’ya konuk olan Atletico Madrid, deplasmanda aldığı 7-0’lık galibiyetle rakibine ağır bir hezimet yaşattı.

Maça golle başlayan konuk ekip Atletico Madrid, 2. dakikada Antoine Griezmann ile öne geçti. Dakika 16’da Memphis Depay skour 2-0 yaparken 36’da Nahuel Molina’nın golüyle ilk yarı 3-0 sona erdi.

İkinci yarıda da üstün futboluna devam eden Atletico Madrid, 73 ve 84’te Alvaro Morata, 79’da Angel Correa ve 86’da Marcos Llorente’nin attığı gollerle sahadan 7-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla ligde ikinci galibiyetini alan Atletico Madrid 7 puanla ikinci sıraya yerleşti. Rayo Vallecano ise, ilk iki maçını kazandıktan sonra sahasında farklı bir mağlubiyet tattı.