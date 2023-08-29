Irak'ta 3 kişi idam edildi

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Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani’nin Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, 2016 yılında başkent Bağdat’ın Karrada bölgesinde düzenlenen bombalı saldırının 3 faili hakkında verilen idam cezası, Pazar ve Pazartesi günü infaz edildi.

Sudani, kurbanların yakınlarına, üç terör zanlısının yasalara göre yargılanarak cezalarının infaz edildiğini bildirdi.

3 Temmuz 2016’da Ramazan ayında, bomba yüklü bir araçla kalabalık bir bölgede saldırı düzenlenmişti. Saldırıda 300’den fazla kişi yaşamını yitirmiş, yüzlerce kişi de yaralanmıştı.

2003’te Irak’ın özgürleştirilmesi sürecinden sonra düzenlenen en kanlı saldırı olan Karrada saldırısı, DAİŞ tarafından üstlenilmişti.

Dönemin İçişleri Bakanı Muhammed Gaban, saldırının düzenlenmesinin üzerinden bir hafta geçmeden görevden alınmıştı.

AFP’ye konuşan bir hükümet yetkilisi, saldırının planlayıcısı olan ve idam edilenlerden biri olan DAİŞ’li Gazwan el-Zewbeyi, 2021 yılında Irak dışında yakalanarak ülkeye getirildi.

Eski Irak Başbakanı Mustafa Kazimi, 2021 yılında yaptığı açıklamada, saldırının birinci dereceden faili el-Zewbeyi’nin tutuklandığını duyurmuştu.

2014-2017 yılları arasında Irak ve Suriye’de yaklaşık 88 bin kilometrekarelik alanı ele geçiren terör örgütü DAİŞ, Kürdistan Peşmerge Güçleri, Irak ordusu ve Uluslararası Koalisyon tarafından yenilgiye uğratıldı.

Bu yılın mart ayında Birleşmiş Milletler tarafından yapılan açıklamada DAİŞ’in 5 bin ila 7 bin arasında mensubunun kaldığı ve Irak ile Suriye arasındaki bölgede bulundukları belirtilmişti.