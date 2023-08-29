Politika

Şırnak'ta 14 bölgede yasak ilan edildi

Şırnak Valiliği, merkez ile Cizre, Silopi, Uludere, Güçlükonak ve Beytüşşebap ilçeleri arasında kalan 14 bölgenin 29 Ağustos-12 Eylül tarihleri arasında "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildiğini duyurdu.
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kürdistan Şırnak yasak

HABER MERKEZİ                                      

Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, Şırnak merkez ile Cizre, Silopi, Uludere, Güçlükonak ve Beytüşşebap ilçeleri arasındaki 14 bölgenin, 29 Ağustos-12 Eylül arasında "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, " 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesi ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesine istinaden; Şırnak ili merkez, Cizre, Silopi, Uludere, Güçlükonak, Beytüşşebap ilçeleri sınırlarında bulunan Cudi Dağı bölgesi, Bestler Dereler bölgesi, Kurt Dağı bölgesi, Kureşin bölgesi, Karaçalı T. bölgesi, Kel Mehmet D. bölgesi, Serin V. bölgesi, 2088 rakımlı T. bölgesi, Küçük Su Y. bölgesi, Gabar Dağı bölgesi, Altın Dağ bölgesi, İncebel Dağ bölgesi, Oymakaya bölgesi, Tanin Tanin bölgesi, bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkur bölgelerdeki yasadışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 29 Ağustos (Dahil) 2023-12 Eylül (Dahil) 2023 tarihleri arasında ‘Geçici Özel Güvenlik Bölgesi’ ilan edilmiştir” denildi.

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