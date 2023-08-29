Politika

Beyaz Saray’dan Prigojin açıklaması

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Rus paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in 23 Ağustos'taki uçak kazasında öldüğünden giderek daha çok emin olduklarını belirtti.
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ABD Beyaz Saray Yevgeni Prigojin ölüm

HABER MERKEZİ

Geçen hafta bir uçak kazasında öldüğü açıklanan Rus paralı asker grubu Wagner’in kurucusu ve lideri Yevgeniy Prigojin ile ilgili Beyaz Saray’dan açıklama geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gazetecinin, “Prigojin’in uçağının düşme nedenine ilişkin yeni bir veriye ulaştınız mı?” şeklindeki sorusuna Jean-Pierre, “Bu konuda yeni bir değerlendirmemiz yok” yanıtını verdi.

Jean-Pierre, sözlerini “Prigojin’in geçen çarşamba, 23 Ağustos’ta yaşanan uçak kazasında öldüğünden giderek daha çok emin oluyoruz” şeklinde sürdürdü.

RUSYA TEYİT ETMİŞTİ

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansından (Rosaviatsiya) 23 Ağustos'ta yapılan açıklamada, içerisinde Prigojin'in de bulunduğu özel jetin Tver'de düşmesi sonucu 10 kişinin öldüğü bildirilmişti.

Açıklamaya göre, uçakta yer alan yolcu listesinde Prigojin'in yanı sıra yardımcısı ve Wagner'in kurucularından Dmitriy Utkin ile Sergey Propustin, Yevgeniy Makaryan, Aleksandr Totmin, Valeriy Çekalov, Nikolay Matuseyev'in isimleri yer almıştı.

Rusya Soruşturma Komitesi, 27 Ağustos’taki açıklamasında Tver bölgesinde özel jetin düşmesi sonucu ölenler arasında Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in bulunduğunu teyit etmişti.

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