Kanada Göçmenlik Bakanı: Eski İran Sağlık Bakanı Haşimi’nin ikamet talebini reddedeceğim

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Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanı Marc Miller, yaptığı açıklamada, eski İran Sağlık Bakanı Hasan Gazizade Haşimi'nin geçici ikametini reddedeceğini belirtti.

Karara Tahran'ın insan hakları sicilini gerekçe gösteren Miller, "Kanada'nın bu kişinin geçici ikametini reddedeceğini" söyledi.

Bakan Miller, X platformundan (Twitter) paylaştığı bir iletide, "Yakın zamanda dikkatime sunulan ilgili gerçeklerin değerlendirilmesine dayanarak, Bay Haşimi'nin maksimum 36 aylık bir süre için Kanada'da geçici olarak ikamet etmesini engellemek için IRPA'nın (Kanada göçmenlik ve mülteci hukuku) 22. maddesi uyarınca yetkimi kullandım" dedi.

Göçmenlik ve Mülteci Koruma Yasasının 22. maddesi Göçmenlik Bakanına yabancı uyruklu bir kişinin geçici ikametini üç yıla kadar reddetme yetkisi tanıyor.

Miller, Haşimi'nin yerini, ikamet izni isteyip istemediğini ya da bu bilginin nasıl iletildiğine dair ayrıntı vermedi. Ancak, "Kişiye iletildiği şekliyle kararın kendisi, İran'ın insan haklarını göz ardı etmesiyle bağlantılı" diye açıkladı.

Daha önce medyada Haşimi'nin Montreal'de görüldüğü haberleri yer almıştı.

Haşimi, eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani döneminde Sağlık Bakanı (2013-2019) olarak görev yapmıştı.

Keza Haşimi 2014 yılında başlatılan genel sağlık sigortası planının arkasındaki kilit isim olarak görülüyordu.

Kanada 2012 yılında İran'la diplomatik ilişkilerini keserek bu ülkeyi "aşırıcılığın destekçisi" kategorisine aldı.

Ayrıca Kanada, kısa süre önce insan hakları ihlalleri ve Jina (Mahsa) Emini’nin ahlak polisinin gözetiminde katledilmesi nedeniyle İran'a yaptırım uygulamaya başladı.