Politika

Kremlin açıkladı: Putin, Prigojin'in cenazesine katılmayacak

Kremlin Sözcüsü Peskov, Putin'in, geçen hafta içinde bulunduğu özel jetin düşmesiyle hayatını kaybeden Wagner lideri Prigojin'in cenazesine katılmasının öngörülmediğini açıkladı.
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dünya Vladimir Putin Yevgeniy Prigojin cenaze

HABER MERKEZİ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in geçen hafta Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarında düşen uçakta hayatını kaybeden paralı asker grubu Wagner'in lideri Yevgeniy Prigojin'in cenazesine katılmasının öngörülmediğini açıkladı.

Reuters’inn haberine göre Putin'in, Prigojin’in cenazesine katılıp katılmayacağıyla ilgili soruya yanıt veren Kremlin Sözcüsü Peskov, "Devlet başkanının orada bulunması öngörülmüyor" ifadelerini kullandı.

Dimitriy Peskov, Kremlin'in cenaze töreniyle ilgili herhangi detaylı bir bilgiye sahip olmadığını, cenaze ile ilgili hazırlık ve düzenlemelere ailesinin karar vereceğini aktardı.

Rusya'da haziran ayında orduya karşı ayaklanma başlatan paralı asker grubu Wagner'in lideri Yevgeniy Prigojin'in yolcuları arasında olduğu özel uçak geçen hafta Moskova yakınlarında düşmüş, yapılan resmî açıklamaya göre uçaktaki 10 kişi de hayatını kaybetmişti.

Prigojin için “başsağlığı mesajı” yayımlayan Putin, "90'lı yıllardan beri tanıtırım. İyi bir iş insanıydı. Prigojin kaderi karmaşık ama yetenekli bir adamdı ve hayatında ciddi hataları vardı.Kazayla ilgili araştırma devam ediyor" ifadelerini kullanmıştı.

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