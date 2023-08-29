İYİ Parti: Ankara ve İstanbul’da kendi adaylarımızı çıkaracağız

HABER MERKEZİ

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Kürşad Zorlu, yerel seçim çalışmaları kapsamında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, eylül ayının ortasından itibaren teşkilatlarla bir araya gelmeye başlayacağını ifade etti.

Mayıs ayındaki seçimlerde Akşener'in cumhurbaşkanı adayı olmasını istediği Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nun karışına aday çıkarıp çıkarılmayacağı sorulan Zorlu, şu yanıtı verdi:

“2019 seçimlerindeki göreli başarının ortaya çıkışında iyi partinin büyük bir çabası oldu. Bu iş birliği zaten bizim teklifimizdi. Biz o zaman sorumluluktan, milletimizin talebinden kaçmadık ve bugünkü görüntü ortaya çıktı. Ancak bugün bazı siyasi partiler İstanbul ve Ankara’da bazı hedefleri olduğu için bu konuyu köpürtüyorlar, gündeme getirilmesini, gündemde kalmasını istiyorlar. Ama biz çok net bir şey koyduk ortaya; biz kendi adaylarımızı çıkaracağız. Bunun hazırlıkları içerisindeyiz.”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, iki gün önce yaptığı açıklamada İstanbul ve Ankara'da İmamoğlu ile Yavaş'ın karşısına aday çıkarıp çıkarmayacaklarına yönelik soruya, "Bu iki arkadaşımızın karşısına aday çıkarılacak, çıkarılmayacak, onlara günü geldiğinde bakılır" cevabını vermişti.

Akşener’in Afyon’da tüm siyasi parti genel başkanlarına yaptığı “yerel seçimlere ayrı ayrı girelim” çağrısına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den gelen “Ayrı ayrı seçime girme” çağrısının bizim nazarımızda ciddiye alınacak bir tarafı yoktur. Seçime ayrı girmek isteyenlerin elinden tutan, önüne geçen de yoktur” cevabını değerlendiren Zorlu, şunları söyledi:

“Genel Başkanımızın bu çağrısı tüm siyasi partilere yapıldı. Bu konuyla ilgili Sayın Erdoğan’ın da açıklama yapmasını bekliyoruz. Bu çağrının özünde Türk milletinin yaşadığı sorunları aşabilmek gayesi var.”

Türkiye siyasetinin yorulduğunu ifade eden Zorlu, “Siyasi partiler kendi kimlikleriyle, öz bilinçleriyle, ortaya koydukları kuruluş felsefeleriyle hizmet edemez, rekabet edemez hale geldi. Bu bilinç dışılığı, normal dışılığı ortadan kaldırmak ve milleti merkezine alan bir anlayışla, onun daha iyi hizmet almasını esas alan bir düsturla Genel Başkanımız diyor ki tüm siyasi partilere ‘gelin kendi kadrolarımızla yarışalım’” dedi.