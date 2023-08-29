Dizeyi: Kürdistan petrolünün ihracının askıya alınması Irak'a 5,5 milyar dolar zarar verdi

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Hükümeti Dış İlişkiler Ofisi Başkanı Sefin Dizeyi, 25 Mart’ta durdurulan Kürdistan'ın petrol ihracatının Irak'a 5 milyar dolardan fazlaya mal olduğunu belirtti.

Gazetecilerinin sorularını yanıtlayan Dizeyi, “Türkiye, Kürdistan'ın petrol ihracatının yeniden başlamasını destekliyor. Petrol ihracatının askıya alınması Irak hükümetinin 5 milyar dolardan fazla mali kayba uğramasına neden oldu. Bakanlar Kurulu yarın toplanacak. Konsoloslardan ve ülke temsilcilerinden Erbil ve Bağdat'a bu konuda yardım etmelerini istedik” dedi.

Dizeyi, “Bağdat yetkilileri resmi olarak Kürdistan petrolünü ihraç etmeye hazır olduklarını söylüyor, ancak şu ana kadar hiçbir pratik adım atılmadı” ifadelerini kullandı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Irak ve Kürdistan Bölgesi ziyaretinin amacının Türkiye, Irak ve Kürdistan Bölgesi'nin Kürdistan petrolünün nasıl ihraç edileceğine dair görüşlerini yakınlaştırmak olduğunu kaydeden Dizeyi, “Teknik, siyasi, mali ve idari engellerin ortadan kaldırılması, Kürdistan petrolünün ihracatının bütçe kanununa göre yeniden başlatılması için çabalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

Dizeyi sözlerini şöyle sürdürdü:

“Paris'teki Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nin kararı nedeniyle Kürdistan petrol ihracatının durdurulması sonucu Irak, 25 Mart'tan bu yana yaklaşık 5,5 milyar dolar mali kayıp yaşadı. Dolayısıyla Türkiye'den 1,5 milyar dolar almak için 5 milyar dolar kaybetmek matematiksel olarak mantıksız.”