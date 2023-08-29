Rusya: Karadeniz üzerinde Ukrayna’ya ait iki İHA'yı vurduk
HABER MERKEZİ
Rusya Savunma Bakanlığı’nın ilk açıklamasında, “Saat 12.00 sularında, Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislerine uçak tipi İHA’yla terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi. İnsansız hava aracı, Karadeniz sularında deniz havacılık uçağıyla imha edildi” ifadesine yer verildi.
Daha sonra bakanlıktan ikinci açıklama geldi.
Yeni açıklamada, bugün saat 13.00 sularında Ukrayna’nın Rusya topraklarındaki tesislere yönelik saldırı girişiminin engellediği kaydedilirken, İHA’nın önleme sırasında Karadeniz’e düştüğü kaydedildi.