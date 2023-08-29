Politika

Rusya: Karadeniz üzerinde Ukrayna’ya ait iki İHA'yı vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz üzerinde Ukrayna’ya ait iki insansız hava aracının (İHA) vurulduğunu bildirdi.
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HABER MERKEZİ

Rusya Savunma Bakanlığı’nın ilk açıklamasında, “Saat 12.00 sularında, Kiev rejiminin Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislerine uçak tipi İHA’yla terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi. İnsansız hava aracı, Karadeniz sularında deniz havacılık uçağıyla imha edildi” ifadesine yer verildi.

Daha sonra bakanlıktan ikinci açıklama geldi.

Yeni açıklamada, bugün saat 13.00 sularında Ukrayna’nın Rusya topraklarındaki tesislere yönelik saldırı girişiminin engellediği kaydedilirken, İHA’nın önleme sırasında Karadeniz’e düştüğü kaydedildi.

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