Almanya: 5 yaşındaki Ezidi çocuğu ölüme terk eden DAİŞ’liye 14 yıl hapis cezası

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Birleşik Krallık'ta yayımlanan Daily Mail, DAİŞ mensubu Alman vatandaşı 32 yaşındaki Jennifer Wenisch’in Münih'teki Yüksek Bölge Mahkemesi’nde davasının görüldüğünü bildirdi.

DAİŞ mensubu kadın, “5 yaşındaki bir çocuğun ölümüne sebebiyet verme”, “ölüm tehdidi”, “köleleştirme” ve “insanları küçümseyerek hareket etme” suçlamalarıyla hakim karşısına çıktı.

5 yaşındaki Ezidi bir çocuğu ve annesini “köle” olarak satın alan Wenisch’in çocuğun ölümüne neden olduğu belirtildi.

Mahkemede söz alan savcı, Wenisch'in 5 yaşındaki Ezidi çocuğun annesinin kafasına silah dayadığını ve kendisini öldürmekle tehdit ettiğini belirtti.

DAİŞ mensubu kadın, Ezidi çocuğu zincirleyerek güneşin altında bekleterek, susuzluktan ölmesine neden olmuştu.

DAVA SÜRECİ

Karar, Almanya Federal Adalet Divanı'nın, ilk olarak Ekim 2021'de köleleştirme yoluyla insanlığa karşı işlenen iki suçtan mahkum olan Wenisch'in temyiz başvurusunu geri çevirmesinin ardından geldi.

Wenisch'in davalarından biri ölümle, cinayete teşebbüse yardımcı olmak ve yurt dışındaki bir terör örgütüne üye olmakla sonuçlandı.

Wenisch, 2016 yılında Ankara'daki Alman Büyükelçiliği'nde kimliklerini yenilemeye çalışırken gözaltına alınıp Almanya'ya sınır dışı edilmişti.

Irak vatandaşı eski eşi Taha Al-J. ise Frankfurt Mahkemesi tarafından "soykırım", "insanlığa karşı işlenen suçlar", "savaş suçları" ve "ölümle sonuçlanan faaliyetler" nedeniyle cezalandırılmıştı.

Taha Al-J., ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

EZİDİ SOYKIRIMI

3 Ağustos 2014’te başlayan saldırılarda kadın ve çocukların da içinde olduğu binlerce Ezidi Kürt hayatını kaybederken, binlerce kişi de DAİŞ tarafından kaçırıldı.

Kaçırılan yüzlerce insan köle pazarlarında satıldı, binlercesinin akıbeti hala bilinmiyor.

DAİŞ saldırılarının ardından Şengal ve çevresinde onlarca toplu mezar da bulundu.

Katliamda 5 binden fazla Ezidi Kürt öldürüldü, toplu mezarlara gömüldü, binlercesi de kaçırıldı. 2 bin 745 çocuk anne babasız kaldı.

325 binden fazla Ezidi Kürt evlerinden oldu. 135 bin 860 Ezidi Kürdistan Bölgesi’ne sığındı. 189 bin 337 kişi de Kürdistan Bölgesi’nden koparılan bölgelere, 100 bin kişi de farklı ülkelere göç etti.

Kürdistan Parlamentosu, 3 Ağustos tarihini Ezidi Soykırımı Günü olarak kabul etti.