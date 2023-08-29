Operasyon bölgesindeki kazada bir asker öldü

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Türkiye Savunma Bakanlığı (MSB), “Pençe-Kilit Operasyonu” bölgesinde kaza meydana geldiğini bildirdi.

Bakanlığın açıklamasında, “Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 29 Ağustos 2023 tarihinde kahraman silah arkadaşımız Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Buğra Çalgay, meydana gelen araç kazası sonucu ağır yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur” denildi.

18 Nisan 2022’de başlatılan “Pençe-Kilit Operasyonu” Kürdistan Bölgesi sınırlarındaki Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde sürdürülüyor.