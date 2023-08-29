Politika

Operasyon bölgesindeki kazada bir asker öldü

Türkiye Savunma Bakanlığı, “Pençe-Kilit Operasyonu” bölgesinde meydana gelen araç kazasında yaralanan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Buğra Çalgay'ın hayatını kaybettiğini duyurdu.
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv
türkiye MSB Asker Pençe-Kilit Kaza

HABER MERKEZİ

Türkiye Savunma Bakanlığı (MSB), “Pençe-Kilit Operasyonu” bölgesinde kaza meydana geldiğini bildirdi.

Bakanlığın açıklamasında, “Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 29 Ağustos 2023 tarihinde kahraman silah arkadaşımız Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Buğra Çalgay, meydana gelen araç kazası sonucu ağır yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur” denildi.

18 Nisan 2022’de başlatılan “Pençe-Kilit Operasyonu” Kürdistan Bölgesi sınırlarındaki Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde sürdürülüyor.

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