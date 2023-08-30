Rusya’ya İHA saldırıları: Nakliye uçakları hasar aldı

HABER MERKEZİ

Rusya yine İHA'ların hedefindeydi. Ülkenin kuzeybatısındaki Pskov kentinde havalimanı hedef alındı. Saldırıda dört nakliye uçağı hasar gördü.

İHA'ların hava savunma araçları tarafından düşürüldüğü açıklandı.

Pskov Havaalanı'na yönelik saldırının üzerine Moskova'daki Vnukovo Havalimanı ve çevresinde hava sahası kapatıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı da Karadeniz'de Ukrayna'ya ait, toplam 50 kişilik çıkarma gruplarının bulunduğu 4 askeri botun imha edildiğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı önceki gün Ukrayna'nın Moskova ve Bryansk bölgelerine uçak tipi İHA’larla saldırı girişimlerinin engellendiğini bildirdmişti.

Bakanlığın bir diğer açıklamasında da dün 04.30 sularında Ukrayna'nın Moskova'ya saldırı girişiminin engellendiği, bir İHA'nın Moskova bölgesinin Lyubertsı kentinin hava sahasında imha edildiği kaydedilmişti.