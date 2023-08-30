ENKS: DSG-Deyr ez-Zor Askeri Konseyi çatışması Kürt-Arap çatışmasına dönüşmemeli

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Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) tarafından yapılan açıklamaya göre DSG’nin, Deyr ez-Zor Askeri Konseyi’nin komutanı “Ebu Xewla” ismiyle tanınan Ahmed El Xebil ve birkaç konsey üyesini Haseke’nin Giweran Mahallesi ve Sina Cezaevi yakınlarında tutuklaması üzerine çatışmalar başladı.

SOHR’a göre şu ana kadar çatışmalra Arap aşiretlerinden 16, DSG’den 6 kişi ve 3 sivil hayatını kaybetti.

Suriye’nin kuzeyindeki Arap aşiretleri DSG’ye karşı seferberlik illan etiğini ve Ebu Xewla ve diğer tutukluların serbest bırakılması için DSG’ye 12 saatlik bir süre verdiğini duyurdu.

Konuyla ilgili açıklama yapan ENKS, DSG ile Deyr ez-Zor Askeri Konseyi arasındaki çatışmanın Kürt-Arap çatışmasına dönüşmemesi gerektiğini vurguladı.

“Rejim ve diğer aşiretler ortaya çıkan durumu kullanarak fitne çıkarmaya çalışıyor” denilen açıklamada DSG ve Deyr ez-Zor Askeri Konseyi’ne Kürt-Arap çatışmasına sebep olacak davranışlardan kaçınmaları çağrısında bulunuldu.

Suriye’deki bileşenler asındaki ilişkilerin özenle korunması gerektiği belirtilen açıklamada bu çatışmaların bileşenlerin zararına olduğu vurgulandı.

Kim tarafından kullanılırsa kullanılsın korkutma ve tehdit dilini reddettiklerini belirten ENKS, bunun Suriye halklarına bir yararının olmadığının altı çizildi.

Tüm taraflara kardeşlik ve eşitliğe dayanan bir birlikte yaşamın kurulması için çaba harcama çağrısında bulunan ENKS, demokratik ve bileşenlerin haklarını anayasal güvence altına alındığı bir Suriye’nin böyle kurulabileceğini belirtti.