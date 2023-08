Meral Akşener’den ‘İstanbul ve Ankara’ açıklaması: Ortak adaya kapalı değiliz

HABER MERKEZİ

Gazeteci Fatih Altaylı'ya konuşan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Ankara ve İstanbul’da yerel seçimlere kendi adaylarınızla girecekmişsiniz, doğru mu" sorusu üzerine, şunları söyledi:

"Kürşad Bey’i (Prof. Kürşad Zorlu) tanırsınız. Bu, onun temkinli üslubudur. Tedbiren böyle bir şey söylemeyi uygun görmüştür.

Yerel seçimde ittifak zaten yok. Aday isimleri üzerinde anlaşmalar, uzlaşmalar olabilir. Şu an için de ortada üzerinde konuşulacak, uzlaşılacak isimler olmadığı için Kürşad Bey de bizim kendi adayımızı çıkaracağımızı söylemiştir. Prensip olarak uzlaşamadığımız her yerde adayımızı çıkarırız. Ortak adaylara kapalı değiliz ama bu her halükarda destekleriz anlamına da gelmez."

Akşener'e gönderilen e-mail iddiası AKŞENER’E GÖNDERİLEN MAİL İDDİASI

Akşener, yorumcu ve yazar Levent Gültekin'in gündeme getirdiği, cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi kendisine gönderildiği söylenen e-mail iddiasıyla ilgili de böyle bir e-mail görmediğini ve böyle bir içerikle ilgili bilgisi olmadığını söyledi. Akşener, "partide ilgili kişiler bunu araştırdığını, doğrusu ne ise açıklayacaklarını" dile getirdi.

Gültekin, Cumhur İttifakı’na yakınlığıyla bilinen Avrasya Yerel Yönetimler Birliği Başkanı Hasan Cengiz'in, Akşener’e, “CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığını organize etmesi ya da engellememesi için 100 milyon dolar verdiği” iddia edilen bir e-mail mesajını gündeme getirmişti. İddiayı, gazeteci Lube Ayar'la birlikte Youtube kanalında 28 Ağustos Pazartesi yaptığı programda paylaşan Gültekin, Akşener’e Altılı Masa’dan kalktığı 3 Mart’tan bir gün önce, “devlet içerisinde Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı üzerinden kurgulanan oyunu bozmak isteyen ekip” tarafından gönderildiği belirtilen bir mailde, “Meral Hanım lütfen Kemal Bey'in adaylığı ile ilgili kurduğunuz oyunu bozun. Aksi takdirde Hasan Cengiz'den aldığınız 100 milyon doların ses kaydını yayınlayacağım” yazıldığını ileri sürmüştü.

İyi Parti Sözcüsü Zorlu, iddia hakkında şu açıklamayı yapmıştı:

“Bu dedikodular üzerine Milletvekilimiz Sayın Uğur Poyraz, Levent Gültekin’le görüşme yaptı. İddia ettiği mailin kendisinde olup olmadığını sordu. Sayın Gültekin, bu mailin kendisinde olmadığını ifade etti. Biz de gerçekten bize böyle mailler geldi mi diye araştırdık. Biri 25 Şubat’ta, biri 2 Mart’ta düşen spam mailler var, biz fark etmemişiz. O mailde iddia edilen Sayın Gültekin’in iddiası da aslında bir başka parti genel başkanıyla ilgili. Bizim Genel Başkanımızla bir fili bir durum söz konusu değil. Levent Gültekin de Sayın Poyraz’a durumu telafi edeceğini aktardı."