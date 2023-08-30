ABD temsilcisinden K24’e: Irak Ceza Yasasında savaş suçlarının cezalandırılması yok

ERBİL (K24)

ABD'nin dünya çapında işlenen savaş suçlarını inceleyen özel temsilcisi Beth Van Schaack, düzenlediği basın toplantısında K24 muhabirinin sorularını yanıtladı.

Beth Van Schaack, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin Ezidilerin ve mültecilerin dönüşünde ve kurtarılan Ezidilerle ilgili yasanın uygulanmasında önemli bir rol üstlendiğini söyledi.

Terör örgütü DAİŞ’in işlediği suçların çoğunun vahşice olduğunu belirten Beth Van Schaack, “Jenosit ve insanlığa karşı işlenen savaş suçlarının cezalandırılması özel bir cezalandırma gerektiriyor ancak bu ceza Irak Ceza Yasasında yok. Bundan dolayı tüm dosyalar, terör suçları olarak tanımlanıyor” ifadelerini kullandı.

DAİŞ Tarafından İşlenen Suçların Hesap Verilebilirliğini Desteklemek Üzere Teşkil Edilen Birleşmiş Milletler Soruşturma Ekibi’nin (UNITAD), BM tarafından adaletin sağlanması için Irak’a desteğinin bir göstergesi olduğunu belirten Beth Van Schaack, bu ekibin sadece DAİŞ’in işlediği suçlarla ilgili komisyona belge sunabileceğini ifade etti.

Beth Van Schaack, “UNITAD pratik olarak tüm terör dosyalarında yardımcı olamaz” ifadelerini kullandı.

Irak ‘ın jenosit ve savaş suçlarının cezalandırılmasıyla ilgili daha geniş ve aktif yasalara ihtiyacı olduğunu vurgulayan Beth Van Schaack, böylece DAİŞ’in işlediği tüm suçların cezalandırılmasının ve UNITAD’ın daha fazla yardım etmesinin mümkün olabileceğini ifade etti.