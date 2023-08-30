İran’ın Küçük Zap Suyu’nu kesmesi BM’ye taşındı

SÜLEYMANİYE (K24)

İran, uluslararası anlaşmalara rağmen kaynağı Doğu Kürdistan (Rojhilat) olan ve Kürdistan Bölgesi’ne akan Küçük Zap Suyu’nun akışını keserek, Süleymaniye’nin Qeladize ilçesinde içme suyu temininde sorunların oluşmasına neden oluyor.

18 gün önce K24’e konuşan Pişder’deki "Ava Xas Projesi" Müdürü Marif Mahmud, İran’ın Küçük Zap Suyu’nun akışını kestiğini söylemişti.

Mahmud, su kaynağının önemli ölçüde azaldığını ifade ederek, Qeladize ilçesinin bundan olumsuz etkilediğini kaydetmişti.

ÇİFTÇİLER ZOR DURUMDA

Suyun akışının durdurulması çiftçiler için de tehdit oluşturuyor.

K24’e konuşan Qeladizeli çiftçi Abdullah Hasan, “Su sıkıntısından dolayı bazı mahsullerimiz kurudu” dedi.

Dukan Barajı Müdürü Mühendis Koçer Cemal ise K24'e şunları söyledi:

“İran tarafından neredeyse iki haftadır su seviyesi kapatılıyor. Dukan Gölü'nün su seviyesi her gün 8 santimetre düşüyor. Su alımı devam ederse daha da azalacaktır.”

KONU BM’YE TAŞINDI

Süleymaniye’ye bağlı Ranya İlçesi Su Dairesi Müdürü Selam Ömer, İran'ın Küçük Zap Suyu’nu kesmesine ilişkin gazetecilere açıklamada bulundu.

Ömer, “13 Ağustos’tan itibaren Küçük Zap Suyu akışı durdu. Biz kendi bölgemizde bazı yerlerde suyu depolamaya çalıştık. Böylece Qeladize’nin susuz kalmasına izin vermedik" dedi.

Suyun kesilmesinin çevre için bir tehdit olduğunu belirten Ömer, Zap kenarında yapılan balık havuzları ve ziraat bölgelerinin su kesintisinden zarar göreceğini kaydetti.

“ŞİMDİYE KADAR BM TARAFINDAN HERHANGİ BİR CEVAP ALAMADIK”

Ömer, su kesintilerinin İran’ın merkezi politikası olduğuna işaret ederek, şunları söyledi:

"Yetkililerimizi konuyla ilgili bilgilendirdik ancak bunun yanı sıra Birleşmiş Milletlere de bilgi verdik. Eğer bu durum devam ederse, ilerleyen yıllarda kötü koşullara doğru gideceğiz.

Bu durum, bölgemiz için çevre faciasına yol açabilir. Ama şimdiye kadar BM tarafından herhangi bir cevap alamadık.”

Dicle nehriyle birleşen Habur, Büyük Zap, Küçük Zap ve Sirwan, bölgenin önemli nehirleridir.

Rojhilat’tan Kürdistan Bölgesi’ne akan nehirler, İran’ın üzerine yaptığı barajlar nedeniyle kuruma tehlikesiyle karşı karşıya.

Öte yandan İran, Süleymaniye ilçelerinden geçip Kerkük ve Irak’ın iç kesimlerine doğru akan Küçük Zap Nehri’nin suyunu daha önce de hiçbir gerekçe göstermeden kesmişti.

Söz konusu suyun kesilmesinden dolayı, Qeladize ilçesindeki yaklaşık 90 bin kişinin susuz kaldığı, birçok balık ve çiftliğin zarar gördüğü bildirilmişti.