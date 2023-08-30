Pentagon, Ukrayna'ya sunulan askeri yardımların bilançosunu açıkladı

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Biden'ın göreve geldiği tarihten bu yana Ukrayna'nın güvenliği için 43,7 milyarın üzerinde askeri yardım sunulduğunu belirten Pentagon, bunun 43 milyar dolardan fazlasının Rusya'nın özel askeri harekata başlamasının ardından temin edildiğine dikkat çekti.

ABD, Ukrayna'ya yönelik son askeri yardım paketini dün duyurmuştu.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, Ukrayna’ya 250 milyon dolar değerinde yeni askeri yardım paketinde mayın temizleme araçlarının ve çeşitli mühimmatın yer alacağını belirtmişti.