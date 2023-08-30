Politika

Selahaddin’de DAİŞ’e operasyon: Örgüt mensupları öldürüldü, sığınaklar imha edildi

Irak’ın Selahaddin vilayetinin sınırında DAİŞ’e düzenlenen hava operasyonunda 3 örgüt mensubu öldürülürken birçok sığınak imha edildi.
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Irak Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı F-16 DAİŞ Sığınak hava saldırısı

ERBİL (K24)

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı, Irak'a ait F-16 uçaklarının Selahaddin vilayetinin Ays ilçesinde DAİŞ mensuplarına ait bir sığınağı hedef aldığını duyurdu.

Açıklamaya göre söz konusu hava saldırısında 3 DAİŞ’li öldürüldü.

Operasyon kapsamında örgütün ilçedeki 4 sığınağı, çok sayıda tüneli ve diğer üslerinin de imha edildiği ortaya kaydedildi.

Operasyonun tamamlandığı bölgelerin coğrafi açıdan zor olduğu ve güvenlik güçlerinin bu bölgelerde DAİŞ’in kesin olarak ortadan kaldırılması için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

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