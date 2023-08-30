Kanadalı parlamenter heyetten Kurdistan24’e ziyaret

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde temaslarda bulunan Kanada Parlamentosu heyeti, Erbil’de Kurdistan24 medya merkezini ziyaret etti.

Kanadalı parlamenter heyetin başkanı Tom Kmiec, K24 canlı yayınında yaptığı açıklamada, “Kürdistan Bölgesi barış ve güvenlik açısından Kanada'nın farklı bölgelerine benziyor” dedi.

Kmiec, “Kürdistan partilerinin birliği hem halkın geleceği hem de Kürdistan Bölgesi’nin geleceği ve demokratik kurumları açısından çok önemlidir” ifadelerini kullandı.

Ezidi göçmenlerin kendi bölgelerine geri dönmesi için ellerinden geleni yaptıklarını kaydeden Kmiec, Kanada Parlamentosu heyeti başkanı olarak tüm siyasi partileri temsilen Kürdistan Bölgesi'ni ziyaret etmekten çok memnun olduğunu ifade etti.

Irak ve Kürdistan Bölgesi’nde 400 askeri eğitmeni bulunan Kanada, Covid-19 sürecinde bu sayıyı 100’e çekmişti.

NATO’nun Kanada’dan 200 askerini daha Irak’a göndermesini istediği belirtiliyor.