ABD’de Kürt aileden 4 kişi evlerinde ölü bulundu

TEKSAS (K24)

Teksas’ın Allen kentinde pazartesi sabahı Aberdeen Drive'daki bir evde meydana gelen olayda, Kürt ailenin dört üyesinin cansız bedeni bulundu.

K24’e konuşan Virginia sakini Sertip Şerwani, “Bu ayın başında ağabeyim Ferman Şerwani, akraba ve arkadaşlarını evinde ağırladı, çocuklar evin üst katında oynuyorlardı. Ardından 4 yaşındaki çocuğunun ortalıkta görünmediğini fark ettiler. 4 yaşındaki çocuğun Liyan. Ne yazık ki 10 dakika sonra çocuğun evin bahçesindeki havuza düşerek boğulduğunu görüyorlar” dedi.

Sertip Şerwani, “Bütün felaket de bu ölüm üzerine gerçekleşti” ifadelerini kullandı.

Yaşanan olayın kızın babası Ferman Şerwani'yi psikolojik olarak çok etkilediğini kaydeden Sertip Şerwani, şu bilgileri verdi:

“Pazartesi sabahı, sabah namazının ardından yürüyüşe çıkan Ferman’ın annesi, döndüğünde kapıların kapalı olduğunu gördü ve yaklaşık bir saat boyunca birisinin uyanıp kendisine kapıyı açmasını bekledi. Aradan biraz zaman geçince oğullarını aradı ancak kimse yanıt vermedi. Polisi çağıran anne, Ferman’ın eşi Leyla, 2 yaşındaki oğlu Metin ile 12 yaşındaki oğlu Şahin’i öldürdüğünü ve ardından intihar ettiğini fark etti.”

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.