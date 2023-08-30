Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na tekrardan aday olduğunu açıkladı

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara’daki bir etkinlikte konuştu.

"Nasip olursa herkesin belediye başkanı olmaya devam edeceğim” diyen Yavaş, şunları ifade etti:

“Bu dönemde olduğu gibi yeni dönemde de bir devlet adamına yakışır şekilde rozetsiz başkanlık yapmaya devam edeceğim. Bizim siyasi tartışmalarla kaybedecek vaktimiz yok. Ankara’da 25 yıl yaşanan travmayı tekrar yaşatmaya hakkımız yok. Allah nasip ederse, sizler de bize destek olursanız, seçime girip inşallah bir 5 yıl daha sizlerle birlikte olmak istiyorum.”

“Bu yolda benimle yürümeye var mısınız?” diye soran Mansur Yavaş, “Hakça, adaletle ve yetim hakkını gözeterek, Ankara’yı hep birlikte bir 5 yıl daha yönetmeye var mısınız? Öğrencinin, çiftçinin, esnafın, emeklinin yanında olup, zorlu ekonomik koşullarda dayanışma ile kentimizi yönetmeye var mısınız?” dedi.