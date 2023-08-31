İran: İsrail casusluk ağına bağlı 14 ajanı tutukladık

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İran İstihbarat Bakanlığı, İsrail'in casusluk ağını çökerttiklerini ve bu ağa bağlı 14 ajanın tutuklandığını açıkladı.

İran İstihbarat Bakanlığı, İsrail tarafından örgütlenen büyük bir casus ağını çökertmek amacıyla bir operasyon gerçekleştirdiğini duyurdu.

Gerçekleştirilen operasyonun sonucunda, ülkede birçok sabotaj eylemi gerçekleştirmeyi planlayan 14 ajanın tutuklandığını açıklayan Bakanlık, konuyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Ülkenin birkaç ilinde faaliyet gösteren büyük bir İsrailli casus ağı deşifre edildi. Ağın 14 teröristi tutuklandı ve 43 güçlü patlayıcı cihaz ele geçirildi.”

Operasyon, bakanlığın özel birimleri, İslam Devrim Muhafızları İstihbarat Teşkilatı'nın özel birimi ve İran Emniyet Komutanlığı'nın özel biriminin işbirliğiyle gerçekleştirildi.

Casusluk ağından iki ajanın ülkenin batısındaki Kirmanşah (Kirmaşan) vilayetinde yakalandığı belirtilen açıklamada, söz konu ajanların vilayette küçük ölçekli birkaç operasyon gerçekleştiği, faaliyetlerini kaybedip görüntüleri ağın Danimarka ve Hollanda'daki merkezine gönderdiği aktarıldı.