Politika

Biden'dan Kongre'ye, ABD'ye sığınan Afganlara oturma izni için adım atma çağrısı

Biden, ABD askerlerinin Afganistan'dan çekilmesinin 2. yılı dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.
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ABD Joe Biden Afgan Uyum Kanunu

HABER MERKEZİ

ABD Başkanı Joe Biden, ülkesinin Afganistan'dan çekilmesinin yıl dönümünde, Kongre'ye ülkeye sığınan Afganlara oturma izni verilmesini öngören "Afgan Uyum Kanunu" isimli yasa tasarısını onaylama çağrısı yaptı.

Biden, ABD askerlerinin Afganistan'dan çekilmesinin 2. yılı dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Çekilme sürecinde ABD'ye sığınan Afganların kendilerine çok büyük katkıda bulunduğunu belirten Biden, "Tıpkı Afganların bizim yanımızda durduğu gibi benim de onların yanında duracağıma söz verdim. Bu kapsamda, Afgan dostlarımız ve komşularımıza oturum izni yolunu açmak adına Kongreyi Afgan Uyum Yasasını geçirmeye davet ediyorum" ifadesini kullandı.

Söz konusu tasarı, ABD'nin 2021'deki çekilme sürecinde Afganistan'dan tahliye ettiği Afganlara oturum izni verilmesini öngörüyor.

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