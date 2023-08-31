Ekonomi

Şimşek: Uyguladığımız politikaların olumlu etkilerini görmeye başladık

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek büyüme rakamlarının açıklanmasının ardından değerlendirmelerde bulundu.
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Mehmet Şimşek
Mehmet Şimşek
türkiye Mehmet Şimşek büyüme rakamları

HABER MERKEZİ

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "Deprem felaketinin ekonomik etkilerini telafi etmeye çalıştığımız yılın 2. çeyreğinde ekonomimiz güçlü büyüme performansına devam etti" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek büyüme rakamlarının açıklanmasının ardından değerlendirmelerde bulundu:

"Deprem felaketinin ekonomik etkilerini telafi etmeye çalıştığımız yılın 2. çeyreğinde ekonomimiz güçlü büyüme performansına devam etti."

"Uyguladığımız politikaların olumlu etkilerini görmeye başladık. Bu etkilerin kalıcı olması ve istikrarın sağlanması için gereken adımları atmaya devam edeceğiz."

 

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