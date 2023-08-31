Şimşek: Uyguladığımız politikaların olumlu etkilerini görmeye başladık

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Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, "Deprem felaketinin ekonomik etkilerini telafi etmeye çalıştığımız yılın 2. çeyreğinde ekonomimiz güçlü büyüme performansına devam etti" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek büyüme rakamlarının açıklanmasının ardından değerlendirmelerde bulundu:

"Deprem felaketinin ekonomik etkilerini telafi etmeye çalıştığımız yılın 2. çeyreğinde ekonomimiz güçlü büyüme performansına devam etti."

"Uyguladığımız politikaların olumlu etkilerini görmeye başladık. Bu etkilerin kalıcı olması ve istikrarın sağlanması için gereken adımları atmaya devam edeceğiz."