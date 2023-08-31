Deyr ez-Zor’da 5 DSG’li hayatını kaybetti

ERBİL (K24)

Demokratik Suriye Güçleri (DSG) Basın İrtibat Merkezi, Deyr ez-Zor kırsalında DAİŞ’e ve uyuşturucu tacirlerine operasyon düzenlediklerini bildirdi.

Söz konusu operasyon sırasında ‘El Şemal Demokratik Güçleri'ne bağlı 5 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Açıklamada, “Güçlerimizin Deyr ez-Zor’un doğu ve kuzey bölgelerinde DAIŞ hücrelerini ve uyuşturucu tacirlerini yok etmek amacıyla başlattığı Güvenliği Güçlendirme operasyonu kararlılıkla sürüyor. Operasyon, bölge ileri gelenlerinin çağrısı üzerine, DAIŞ hücrelerinin hareketliliğinin artması, kaçakçılık, vatandaş haklarının ve kamu güvenliğinin ihlal edilmesinin ardından başladı. Bu operasyona güçlerimizin birçok bileşeni katılıyor” denildi.