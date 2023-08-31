İngiltere Savunma Bakanı Wallace istifa etti

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İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Başbakan Rishi Sunak'a yazdığı bir mektupla görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Wallace'ın yerine Enerji Bakanı Grant Shapps atandı.

Wallace, "2005 yılında milletvekili oldum ve bunca yıldan sonra artık hayatın ihmal ettiğim kısımlarına yatırım yapma ve yeni fırsatları keşfetme zamanım geldi" sözleriyle görevinden istifa ettiğini duyurdu. Wallace, Başbakan Sunak'a hitaben yazdığı istifa mektubunda, '4 yıldır yürüttüğü bakanlık görevi sonunda arkasında daha modern, kendine daha fazla güvenen ve daha iyi fonlanmış bir silahlı kuvvetler bıraktığını' belirtti.

Ülkesinin, Rusya-Ukrayna savaşına tepkisinde kilit öneme sahip olan Wallace, geçtiğimiz haftalarda görevden ayrılacağını sinyalini vermişti.

Dört yıldır görevde olan Wallace'ın istifasının ardından Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, eski bakanın Afganistan'dan tahliyede de etkili bir rol oynadığı belirtildi.

Atamasının ardından açıklama yapan Shapps ise, "Rishi Sunak tarafından Savunma Bakanı olarak atanmaktan onur duyuyorum. Ben Wallace'ın son 4 yılda İngiltere savunmasına ve küresel güvenliğe yaptığı muazzam katkıyı anmak isterim" ifadelerini kullandı.

Wallace, ilk olarak 2014'te David Cameron tarafından hükümet sözcüsü olarak atanmıştı. Wallace, daha sonra Kuzey İrlanda Bakanı, Güvenlik Bakanı ve Temmuz 2019'dan bu yana da Savunma Bakanı olarak görev yapıyordu.