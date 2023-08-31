Reuters: Erdoğan ve Putin 4 Eylül’de görüşecek

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Reuters ajansına konuşan Türk kaynaklar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 4 Eylül'de Soçi'de bir araya geleceğini iddia etti.

Reuters’a konuşan iki Türk yetkili, Erdoğan-Putin görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kaynaklardan biri, iki liderin Ukrayna'daki savaşın sonuçlarının yanı sıra Karadeniz Tahıl Anlaşması'nı görüşeceğini söyledi.

FİDAN İLE LAVROV BİR ARAYA GELİYOR

Geçtiğimiz günlerde ise, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın 31 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihlerinde Rusya'ya bir çalışma ziyareti gerçekleştireceği duyurulmuştu. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova tarafından yapılan açıklamada, Fidan ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'un bir araya geleceği belirtilmişti.