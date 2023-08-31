Politika

Reuters: Erdoğan ve Putin 4 Eylül’de görüşecek

Reuters ajansına konuşan Türk yetkililer, Erdoğan ile Putin'in 4 Eylül'de bir araya geleceğini ileri sürdü.
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Foto: Arşiv
Foto: Arşiv
türkiye Reuters Recep Tayyip Erdoğan Rusya Vladimir Putin hakan fidan Sergey Lavrov

HABER MERKEZİ

Reuters ajansına konuşan Türk kaynaklar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 4 Eylül'de Soçi'de bir araya geleceğini iddia etti.

Reuters’a konuşan iki Türk yetkili, Erdoğan-Putin görüşmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Kaynaklardan biri, iki liderin Ukrayna'daki savaşın sonuçlarının yanı sıra Karadeniz Tahıl Anlaşması'nı görüşeceğini söyledi.

FİDAN İLE LAVROV BİR ARAYA GELİYOR

Geçtiğimiz günlerde ise, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın 31 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihlerinde Rusya'ya bir çalışma ziyareti gerçekleştireceği duyurulmuştu. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova tarafından yapılan açıklamada, Fidan ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'un bir araya geleceği belirtilmişti.

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