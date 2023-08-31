Esad yineledi: Türkiye çekilmeden olmaz

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Türkiye ve Suriye arasındaki normalleşme çabaları gündemdeki yerini korurken Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’dan bir açıklama daha geldi.

Bu ay başında Sky News Arabia’ya konuşan Esad, Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşmek istemediğini belirterek, “Bizim hedefimiz Türkiye'nin Suriye topraklarından çekilmesi, fakat buna karşılık olarak Erdoğan'ın amacı ise Türkiye'nin Suriye'deki varlığını meşru kılmaya çalışması. Dolayısıyla Erdoğan'ın şartları altında bir görüşme gerçekleşemez. Erdoğan'la neden buluşayım ki? Bir şeyler içmek için mi?” ifadelerini kullanmıştı.

Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas “Türkiye’nin Suriye topraklarını işgali ve işgal altındaki bölgelerde uyguladığı suç teşkil eden uygulamalar açık bir saldırganlık ve uluslararası ilkelerin açık bir ihlalidir” diye konuşurken Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad da Türkiye'ye karşı Arap ülkelerinden destek istemişti.

İRAN’DAN NORMALLEŞMEYE DESTEK

Suriye yönetimi, son olarak İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdüllahiyan’ın Şam’a yaptığı ziyarette de Türkiye’nin ülkedeki askeri varlığına tepki gösterdi.

Esad, dün İranlı bakanla yaptığı görüşmede, Türk askerinin Suriye topraklarından geri çekilmesini istediklerini tekrarladı.

Ülkenin resmi haber ajansı SANA’nın haberine göre görüşmede, Ankara-Şam arasındaki normalleşme çabaları da gündeme geldi.

İran Dışişleri Bakanı Abdüllahiyan, Suriye’nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne destek verdiklerini, Ankara ve Şam arasındaki yakın ilişkilerin tüm bölgenin istikrarı açısından çok önemli olduğunu ifade etti.