Dindar Zebari: DAİŞ’in vahşi suçlarının sorumluları yargılanmalı

ERBİL (K24)

Başkent Erbil’de DAİŞ’in Irak’ta Hristiyanlara yönelik suçların araştırılmasıyla ilgili bir konferans düzenlendi.

Konferansa Kürdistan Bölgesi Hükümeti Uluslararası Raporları Yanıtlama Komisyonu Direktörü Dindar Zebari, Dış İlişkiler Ofisi Sorumlusu Sefin Dizeyi, DAİŞ Tarafından İşlenen Suçların Hesap Verilebilirliğini Desteklemek Üzere Teşkil Edilen Birleşmiş Milletler Soruşturma Ekibi’nin (UNITAD) temsilcisi Cristian Richer, ABD ve Fransa’nın Erbil başkonsolosları ve Uluslararası Savaş Suçlarıyla Mücadele Komisyonu temsilcisi katıldı.

Konferansta bir konuşma yapan Kürdistan Bölgesi Hükümeti Uluslararası Raporları Yanıtlama Komisyonu Direktörü Dindar Zebari, Irak’ta Hristiyan toplumunun farklı zamanlarda baskı ve zulümle karşı karşıya kaldığını belirterek, “Hristiyan toplumu için adaletin sağlanması için DAİŞ’in vahşi suçlarının sorumluları yargılanmalı. Hristiyan toplumu 2003 yılından sonra Ninova Ovası ve Irak'ın başka bölgelerinde saldırıların hedefi olmaya başladı” dedi.

Hristiyan toplumunun 2003, 2006 ve 2009 yıllarında zorla göç ettirildiğini belirten Dindar Zebari, “Bundan dolayı Hristiyan toplumu, güvenli ve teröristlerin saldırılarına maruz kalmayacakları bölgelere göç etmek zorunda kaldı” ifadelerini kullandı.

Hristiyan toplumu ve Ezidi Kürtlerin 2014 yılının yaz ayında Ninova Ovası ve Şengal’de insanlık dışı bir saldırıya maruz kaldığını belirten Zebari, terör örgütü DAİŞ’in saldırıları sonucu yüz binlerce kişinin yerinden edildiğini vurguladı.

Saldırılara uğrayanların büyük bir kısmının Kürdistan Bölgesi’ne geldiğini ifade eden Zebari, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin tüm zorlu koşullara rağmen katliamdan kaçan tüm sığınmacılara sahip çıktığını ifade etti. Zebari şu anda bile Ninova’da istikrarsızlık hüküm sürdüğü ve hizmet olmadığı için yaklaşık 2 bin ailenin Kürdistan Bölgesi’nde olduğunu dile getirdi.

Kürdistan Bölgesi’nin DAİŞ’le mücadelede büyük bedeller ödediğini vurgulayan Zebari, “Yaklaşık bin 810 Peşmerge şehit oldu, 10 bin 369 Peşmerge yaralandı. Bu da Kürdistan Peşmerge Güçlerinin savunmasının göstergesidir” ifadelerini kullandı.