Şam’da halk ile Esad’ın kardeşine bağlı tümen arasında çatışma: 5 ölü

HABER MERKEZİ

Yaklaşık bir ay süren güvenlik alarmı ve zaman zaman yaşanan huzursuzlukların ardından Şam kırsalındaki Zekiye beldesi halkı ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın kardeşi Mahir Esad liderliğindeki 4. Zırhlı Tümen’e bağlı yerel milis üyeleri arasında çatışmalar yaşandı.

Bu olay, güvenlik güçlerinin belde halkı arasından aranan bir gencin, tümenin üyeleri tarafından takip edilirken öldürülmesinin ardından gerçekleşti.

Şam kırsalındaki yerel kaynaklara göre, saatlerce süren çatışmalarda kent sakinlerinden bir grup milislerin evlerini yaktı. Kaynaklar, olayda üçü 4.Zırhlı Tümen, ikisi beldeden beş kişinin hayatını kaybettiğini, dört kişinin yaralandığını ve tümene mensup üç kişinin kaçırıldığını bildirdi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) ise, 4.Zırhlı Tümen’den üç kişinin öldüğünü, üç kişinin kaçırıldığını bildirerek belde halkından iki kişinin öldüğünü 4 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

Rejim güçleri geçtiğimiz hafta Zekiye beldesi çevresine takviye askeri sevk etmişti. (Kaynak: Şarkul Avsat)