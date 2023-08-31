Lavrov: Şartlarımız karşılandığı zaman tahıl anlaşmasına döneceğiz

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Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Moskova'da yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Bugünkü görüşmede, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 1 milyon ton tahılın Türkiye'ye sevk edilmesi konusundaki teklifini ele aldıklarını anlatan Lavrov, söz konusu tahılın, Türkiye'de işlendikten sonra Katar'ın da desteğiyle en çok ihtiyaç duyan ülkelere gönderilmesinin gündemde olduğunu anlattı.

18 Temmuz'da durdurulan Karadeniz Tahıl Anlaşması'nın canlandırılması için Batılı ülkelerin adımlar atması gerektiğini vurgulayan Lavrov, "Birleşmiş Milletlerin (BM) çabalarını takdirle karşılasak da Batı tarafından yerine getirilmeyen sözler var. BM ile yapılan paket anlaşmadaki şartlarımız karşılandığı zaman, tahıl anlaşmasına döneceğiz" dedi.

“ZELENSKIY’NİN BARIŞ FORMÜLÜ RUSYA İÇİN KABUL EDİLEMEZ”

Lavrov, Hakan Fidan'la gerçekleştirdiği görüşmede Ukrayna konusunun da istişare edildiğini belirterek, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky'nin sunduğu barış formülünün Rusya için kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin normalleşmesi konusunda atılacak adımları da bugün ele aldıklarını kaydeden Lavrov, Kafkasya'da başta ulaşım yollarının açılması olmak üzere daha istikrarlı bir süreç için yapılması gerekenleri görüştüklerini söyledi.