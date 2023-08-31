Ekonomi

Şimşek’ten Merkez Bankası’nın döviz kuruna müdahale ettiği iddiasına yanıt

Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın seviye hedefi gözeterek rezerv satışı ile döviz kuruna müdahale ettiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
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mehmet şimşek
mehmet şimşek
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HABER MERKEZİ

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medyadan Merkez Bankası'nın döviz kuruna müdahale ettiği iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

Bakan Şimşek, "Merkez Bankası’nın seviye hedefi gözeterek rezerv satışı ile kura müdahale ettiği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır" açıklamasını yaptı.

Şimşek, sermaye piyasalarını ve Türk lirası enstrümanlarını geliştirmek ve cazip kılmak adına çalışmalarına devam ettiklerini ifade etti.

Şimşek, "Zaman içinde bütün sorunların üstesinden geleceğiz" mesajını paylaştı.

Büyüme rakamlarının açıklanmasının ardından değerlendirmelerde bulunan Şimşek, şunları kaydetmişti:

“Uyguladığımız politikaların olumlu etkilerini görmeye başladık. Bu etkilerin kalıcı olması ve istikrarın sağlanması için gereken adımları atmaya devam edeceğiz.”

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