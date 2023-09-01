Deyr ez-Zor’daki çatışmalar: ABD ve Uluslararası Koalisyon’dan uyarı

ERBİL (K24)

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) tarafından yapılan açıklamaya göre Demokratik Suriye Güçleri’nin (DSG), Deyr ez-Zor Askeri Konseyi’nin komutanı “Ebu Xewla” ismiyle tanınan Ahmed El Xebil ve birkaç konsey üyesini Haseke’nin Giweran Mahallesi ve Sina Cezaevi yakınlarında tutuklaması üzerine çatışmalar başladı.

SOHR, çatışmaların 5’inci gününde 11 DSG’li ile Deyrezor Askeri Meclisi üyesi 20 silahlı aşiret mensubu ve 3 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Dün de devam eden bir operasyon sırasında 5 DSG’linin duyurulmuştu.

ABD'nin Suriye Büyükelçiliği, Deyr ez-Zor’da yaşananlarla ilgili X’ten açıklama yaptı.

Açıklamada, “Suriye’nin Deyr ez-Zor kentinde can kaybı dahil olmak üzere son dönemde yaşanan şiddet olaylarından derin kaygı duymaktayız. Tüm tarafları gerilimi düşürmeye ve durumu barışçıl bir şekilde çözmeye çağırıyoruz” denildi.

“DSG’YLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ”

ABD'nin Suriye Büyükelçiliği’nin mesajında, “DAİŞ’in yenilgiye uğratılması yönünde mücadelemiz de dahil olmak üzere Suriye halkının acılarını hafifletmeye odaklandığımız çalışmalarımız Demokratik Suriye Güçleri’yle ortaklığıyla sürüyor. Bölgede istikrarın korunması ve tüm halkın barış içinde bir arada yaşamasının sağlanması yönünde süregelen çabaları destekliyoruz” ifadelerine yer verildi.

ULUSLARARASI KOALİSYON: DAİŞ TEHDİDİ ARTIYOR

Uluslararası Koalisyon da Rojava’nın bazı kentlerinde ve Deyr ez-Zor’da yaşanan gelişmelere ilişkin açıklama yaptı.

Gelişmeleri yakından takip ettiklerini bildiren Uluslararası Koalisyon, DAİŞ tehdidinin yeniden arttığı yönünde uyarıda bulundu.

DAİŞ’in ortadan kaldırılması için DSG’yle birlikte çalıştıklarını anımsatan Uluslararası Koalisyon, gerilimin sona ermesi gerektiğini vurguladı.

DSG: SURİYE REJİMİ GÜÇLERİMİZE SALDIRMAK İÇİN SİLAHLAR GÖNDERDİ

Bu arada DSG Basın Merkezi, Deyr ez-Zor’da sürdürdükleri operasyona ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Fırat Nehri'nin batı yakasındaki güçlerimiz, Deyr ez-Zor’un doğusundaki silahlı grupları yakalamak için bir dizi önlem aldı. Bu gruplar Deyr ez-Zor’un doğusunda güçlerimize saldırı hazırlığındaydı. Suriye rejiminin güvenlik güçlerinden bir kısmı, kaos çıkarmak amacıyla dün akşam saatlerinde bölgeye silah gönderdi. Ayrıca bölge büyüklerini de tehdit edip baskı yaptı” denildi.