Sağlık

Araştırma: Beyne giden mikroplastikler, davranış değişikliklerine yol açıyor

Yeni bir araştırmaya göre mikroplastikler memelilerin beyinlerinde birikebiliyor ve hatta davranış değişikliklerine bile yol açabiliyor.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya araştırma mikroplastikler Beyin

HABER MERKEZİ

Plastik kirliliği büyük bir çevresel sorun. Özellikle okyanuslarımızdan atmosfere kadar her yerde, hatta akciğer ve kalp gibi insan dokularının içinde bile çok küçük mikroplastik parçaları bulundu.

Ancak daha az açık olan şey, bunun vücudumuza tam olarak ne gibi zararlar verebileceğidir ve yeni bir çalışma bu konuda bazı endişe verici sonuçlar ortaya çıkardı.

Rhode Island Üniversitesi'nden Prof. Jaime Ross liderliğindeki araştırma ekibi, mikroplastiklerin memelilerin beyninde iltihaplanmaya neden olduğunu keşfetti.

Deneyde üç haftalık süre boyunca farklı yaşlardaki farelere farklı yoğunluklarda mikroplastikle kirlenmiş su içirildi.

Ekip, farelerin beyinlerinde ve karaciğerlerinde iltihaplanma belirtileri, hayvanların davranışlarında da değişiklikler gördü. Bu değişiklikler özellikle yaşlı hayvanlarda belirgindi.

Davranış değişiklikleri, insanlarda demans hastalarında görülen semptomlara benziyordu.

"Bizim açımızdan bulgular çok çarpıcı. Verdiklerimiz yüksek dozda mikroplastikler değildi ama kısa bir süre içinde bu değişiklikleri gözlemledik" diyen Ross, sözlerini şunları kaydetti:

"Mikroplastiklerin bu etkilerinin arkasında cevaplanması gereken birçok soru var: Yaşlandıkça bu mikroplastiklerden kaynaklanan sistemik iltihaplanmaya karşı daha savunmasız hale gelinir mi? Vücudunuz onlardan kolay kurtulabilir mi? Hücreleriniz bu toksinlere farklı tepki mi veriyor?"

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv