Araştırma: Beyne giden mikroplastikler, davranış değişikliklerine yol açıyor

HABER MERKEZİ

Plastik kirliliği büyük bir çevresel sorun. Özellikle okyanuslarımızdan atmosfere kadar her yerde, hatta akciğer ve kalp gibi insan dokularının içinde bile çok küçük mikroplastik parçaları bulundu.

Ancak daha az açık olan şey, bunun vücudumuza tam olarak ne gibi zararlar verebileceğidir ve yeni bir çalışma bu konuda bazı endişe verici sonuçlar ortaya çıkardı.

Rhode Island Üniversitesi'nden Prof. Jaime Ross liderliğindeki araştırma ekibi, mikroplastiklerin memelilerin beyninde iltihaplanmaya neden olduğunu keşfetti.

Deneyde üç haftalık süre boyunca farklı yaşlardaki farelere farklı yoğunluklarda mikroplastikle kirlenmiş su içirildi.

Ekip, farelerin beyinlerinde ve karaciğerlerinde iltihaplanma belirtileri, hayvanların davranışlarında da değişiklikler gördü. Bu değişiklikler özellikle yaşlı hayvanlarda belirgindi.

Davranış değişiklikleri, insanlarda demans hastalarında görülen semptomlara benziyordu.

"Bizim açımızdan bulgular çok çarpıcı. Verdiklerimiz yüksek dozda mikroplastikler değildi ama kısa bir süre içinde bu değişiklikleri gözlemledik" diyen Ross, sözlerini şunları kaydetti:

"Mikroplastiklerin bu etkilerinin arkasında cevaplanması gereken birçok soru var: Yaşlandıkça bu mikroplastiklerden kaynaklanan sistemik iltihaplanmaya karşı daha savunmasız hale gelinir mi? Vücudunuz onlardan kolay kurtulabilir mi? Hücreleriniz bu toksinlere farklı tepki mi veriyor?"