Politika

Zelenskiy: 700 kilometre menzilli yeni bir silah geliştirdik

Ukrayna lideri Zelenskiy, ülkesinin 700 kilometre uzaklıktaki bir hedefi vurabilecek bir silah geliştirdiğini duyurdu.
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dünya Volodimir Zelenskiy  Ukrayna yeni silah üretim

HABER MERKEZİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, X platformundan paylaştığı mesajda, "Yeni Ukrayna silahlarımızın menzili şu anda 700 kilometre. Görevimiz bu rakamı daha da arttırmak" ifadelerini kullandı.

Silahın Ukrayna Stratejik Endüstriler Bakanlığı tarafından üretildiğini belirten Volodimir Zelenskiy daha fazla ayrıntı vermedi.

Rusya, hava savunma birimlerinin Rusya'nın batı bölgesi Pskov'da "tanımlanamayan bir cismi etkisiz hale getirdiğini" duyurmuş; aynı bölgede Çarşamba günü bir Ukrayna hava saldırısının dört Il-76 askeri nakliye uçağına zarar verdiği bildirilmişti.

Ukrayna, Rusya içindeki belirli saldırılar hakkında nadiren doğrudan yorum yaparken, Zelenskiy Perşembe günü iki kez Pskov saldırısının arkasında Ukrayna güçlerinin olduğunu ima etti.

Rusya'nın Pskov bölgesinde saldırıya uğrayan havaalanı Ukrayna sınırının yaklaşık 700 km kuzeyinde yer alıyor.

Ukrayna'nın Batılı müttefikleri genel olarak Kiev'in Rus topraklarına saldırmak için kendi tedarik ettikleri silahları kullanmasını yasaklıyor ancak Ukrayna'nın uygun gördüğü yerlerde Rus askeri hedeflerine kendi silahlarıyla saldırma hakkı olduğunu da söylüyorlar.

Geçtiğimiz ay Ukrayna, Moskova da dahil olmak üzere Rusya'nın derinliklerindeki hedeflere ve Ukrayna'daki Rus kontrolü altında bulunan bölgelere yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırılarını arttırdı.

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