Kılıçdaroğlu’ndan HDP ve Yeşil Sol Parti mesajı

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, T24’ten Murat Sabuncu’nun sorularına yanıt verdi.

“Muhalefeti çok paramparça görmüyorum” diyen Kılıçdaroğlu, “Şimdi siz gazeteciler soru soruyorsunuz, doğal olarak onlar yanıt veriyorlar. Yani niye ayrı ayrı girdiniz veya neden 39 milletvekili verildi, soru soruyorsunuz. Onlar da gayet samimi bir şekilde cevap veriyorlar. Biz girmeseydik CHP tek başına girecekti. Fakat bu öyle bir algı yaratılıyor ki sanki biz sabah, öğle, akşam birbirimizle kavga ediyoruz. Yok öyle bir şey aslında, yani pekala telefon ediyoruz birbirimize, pekala birbirimizle konuşuyoruz, pekala onların eleştirileri varsa büyük bir dikkatle okuyoruz; biz de bakıyoruz yani” ifadelerini kullandı.

Ankara ve İstanbul adaylarıyla ilgili de konuşan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“Kendileriyle zaman zaman yüz yüze görüşüyoruz veya telefonla görüşüyoruz. Başarılı olan belediye başkanlarını tekrar aday göstereceğimizi zaten defalarca ifade ettik. Yani yeni söylenen bir şey değil. Dolayısıyla arkadaşlar da kendilerini başarılı görüyorlar, doğru. Yani biz toplumun nabzını tuttuğumuzda da belediye başkanlarımızın başarılı olduğu görülüyor. Dolayısıyla tabii bunun son kararı bende değil, MYK da değil. Kararı Parti Meclisi verecek ama benim genel başkan olarak görüşüm, başarılı belediye başkanlarının görevlerini sürdürmeleri. Hele özellikle Ankara, İstanbul, Mersin, Adana gibi Antalya gibi bizim yeni aldığımız ve birinci dönemlerinde güzel çalışmalar yapılan belediye başkanlarını ikinci dönemlerinde daha başarılı olacaklarını, devir aldıkları sorunları kalıcı çözmek için çalışacaklarını biliyorum.”

Kılıçdaroğlu, “CHP’li belediye başkanlarının olduğu yerde CHP’li belediye başkanları vardır, devam eder. Bunun ortası olmaz. Her halükarda Ankara’da da İstanbul’da da dominant olan parti CHP’dir. Öyle kabul etmek lazım” dedi.

HDP ADAY ÇIKARIRSA...

CHP lideri, Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) başta İstanbul aday çıkarma konusuna şöyle yanıt verdi:

"Doğrusunu isterseniz yani HDP aday çıkarır mı çıkarmaz mı ya da diğer partiler aday çıkarır mı çıkarmaz mı yani ittifak içinde olanlar aday çıkarır mı çıkarmaz mı onu bilmiyoruz yani. O gelişen olaylar, gelişen süreç içerisinde oturulur konuşulur. Yeşil Sol Parti ayrı aday da gösterebilir yani geçmişte de belli yerlerde ayrı aday gösterdi. Bazen aday göstermedi, hangi belediye başkanını istiyorsa ona destek verdi. Dolayısıyla bizim HDP'nin iç işine karışmak gibi bir ne görevimiz ne de öyle bir etik dışı davranışımız olur yani, onların iç işlerine karışmayız . Onlara saygı gösteririz, diğer partilere nasıl saygı gösteriyorsak HDP'ye de aynı saygıyı gösteririz."

“BİR PARTİYİ SİZ DÜŞMAN İLAN EDEMEZSİNİZ”

Kılıçdaroğlu, “HDP ile yani Yeşil Sol ile ilişkiler nasıl olacak. İYİ Parti’nin buradaki tavrı Meral Akşener’in olumsuz bakışı olası ittifakı zorlar mı?” sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

“Şimdi iş birliği ayrı konuşmak ayrı. Yani Meclis'te grup başkan vekilleri konuşuyor, sadece bizimki değil yani. Diğer grup başkan vekilleri de konuşuyor. Halkın seçtiği ve halkın parlamentoya getirdiği bir partiyi siz düşman ilan edemezsiniz. Halk ona oy vermiş, kaç milyon oy almış. Grup başkanı var, Meclis'te başkanlık divanında oturumu yönetiyorlar, parlamentoyu yönetiyorlar. Şimdi siz bunlara bir şey diyemezsiniz. Bana Hüda-Par'ı da sordular. Dedim ki parti olarak seçilmiş gelmiş, parti olarak saygı duyarız ama görüşlerine katılmayız. Dünya görüşüne katılmayız. Hüda-Par’ı düşmanlaştırmak gibi bir düşüncemiz yok yani. Dünya görüşü bizimle taban tabana zıt, biz onların görüşlerine katılmıyoruz ama katılmıyoruz diye onlara oy veren vatandaşları düşman ilan etmek, demokraside olmaz.”

“HDP ile Yeşil Sol ile 2019’daki gibi bir işbirliği istiyor musunuz?” sorusuna da cevap veren Kemal Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

“Şimdi şöyle, koşullara bağlı. Sizin bir partiyle oturup konuşmanızın koşulları vardır. Bu koşullar sadece bizim arzu ettiğimiz değil; yani belki onların da talepleri olacaktır. Bilmiyoruz ama dediğim gibi yani bizim normalde oturup biz bütün siyasi partilere, parlamentoda olan siyasi partilere, AK Parti de dahil olmak üzere, MHP de dahil olmak üzere biz onları düşmanlaştırmadık. Hiçbir zaman 'AK Parti düşman parti, MHP düşman parti, vay bunlar Cumhur İttifakı, biz bunlara işte yalın kılıç gideceğiz'... Hayır yani demokratik yollarla eleştirilerinizi yaparsınız. Kurallara uymadığı zaman, yani parlamento, anayasaya aykırı uygulamalar yaptığı zaman yine demokratik yollara, mesela Anayasa Mahkemesi’ne başvurursunuz. Olay budur yani öyle bakmak lazım.”