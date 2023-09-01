Ermenistan: Sınırda Azerbaycan tarafından açılan ateş sonucu iki asker öldü

HABER MERKEZİ

Ermenistan Savunma Bakanlığı, iki ülke arasındaki sınır yakınlarında Azerbaycan tarafından açılan ateş sonucu iki Ermeni askerinin öldüğünü; bir diğerinin de yaralandığını duyurdu.

Açıklamada, "Azerbaycan ordusunun Ermenistan'ın güneydoğusundaki Sotk yakınlarındaki Ermeni karakollarına ateş açması sonucu iki kişi öldü, bir kişi de yaralandı" denildi.

Bakanlık, yaralı askerin sağlık durumuyla ilgili açıklama yapmadı.

Sotk bölgesi iki ülke orduları arasında olayların sıkça yaşandığı Azerbaycan sınırında bulunuyor.

AZERBAYCAN: ERMENİSTAN MEVZİLERİMİZE KAMİKAZE İHA’LARLA SALDIRDI

Diğer yandan Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan güçlerinin sınırdaki Azerbaycan mevzilerine kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırdığını duyurdu.

Açıklamada, Basargeçer ilinin Zod bölgesi istikametindeki Ermenistan ordusuna ait birliklerin Kelbecer yönündeki Azerbaycan mevzilerine kamikaze İHA'larla saldırı düzenlediği kaydedildi.

Saldırıda 2 askerin yaralandığı, Azerbaycan ordusunun da belirtilen istikamette misillemede bulunduğu belirtildi.

En son 28 Haziran'da Dağlık Karabağ'da dört Ermeni askeri öldürülmüştü.