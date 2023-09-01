Politika

UNCHR: Sığınmacılara yardım konusunda Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ni destekliyoruz

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Irak Temsilciliği, sığınmacılara yardım konusunda Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ni desteklemeye devam edeceklerini açıkladı.
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kürdistan UNCHR sığınmacılar Kürdistan Bölgesi Hükümeti destek

ERBİL (K24)

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Irak Temsilciliği Ağustos 2023 raporunu yayınladı.

Raporda “Sığınmacılara yardım konusunda bir ortak olarak, Kürdistan Bölgesi’ndeki sığınmacılar ile Suriyeli sığınmacıları koruyan ve gönüllü olarak onlara ev sahipliği yapan Kürt yetkilileri destekliyoruz” denildi.

Sığınmacılar için verilen maddi desteğin sıralandığı raporda, sığınmacılar için 90 sağlık merkezi ve 100 okul açıldığı belirtildi.

Suriye iç savaşının başlaması ve ülke topraklarının farklı güçlerin denetimine girmesinden sonra 2011 yılından bu yana milyonlarca Suriye ve Rojavalı başka ülkelere sığınmak zorunda kaldı.

Birleşmiş Milletler (BM) geçen yıl Kürdistan Bölgesi’nde 257 bin Suriyeli sığınmacının yaşadığını açıklamıştı.

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