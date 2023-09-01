AB sözcüsünden K24’e: Erbil ile Bağdat arasındaki sorunları çözmeye devam edeceğiz

BRÜKSEL (K24)

Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilciliği Sözcüsü Nabila Massrali, Avrupa Birliği’nin (AB), Irak'ın egemenliği ve toprak bütünlüğünü desteklemek amacıyla Erbil ile Bağdat arasındaki sorunları çözmeye devam edeceğini söyledi.

Avrupa Komisyonu genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında K24 muhabirinin sorusunu yanıtlayan Massrali, “Irak'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiğimiz destek çerçevesinde Erbil ile Bağdat arasındaki sorunları çözmeye devam edeceğiz” dedi.

AB’li sözcü, komşu ülkelerin Irak'ın egemenliğine saygı duyması ve Irak topraklarını işgal etmemesi gerektiğini söyledi.

Massrali, “İran Devrim Muhafızları'nın sorumlusu olduğu Kürdistan Bölgesi topraklarına yönelik saldırı ve bombalamaları şiddetle kınıyoruz” dedi.