Hakan Fidan, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile görüştü

HABER MERKEZİ

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile görüştü.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre Şoygu ve Fidan, Moskova'daki görüşmede tahıl anlaşmasını ve iki ülkenin Suriye'deki ortak çalışmalarını görüştü.

Şoygu, "Rusya'ya vaat edilenler yerine getirilirse Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması uzatılacaktır. Türkiye ile stratejik ikili ortaklığı sürdürmeyi planlıyoruz" dedi.

Rusya'nın büyük çaba ortaya koyduğu tahıl anlaşmasının Türkiye'nin desteğiyle gerçekleştiğini ifade eden Şoygu, "Bugün bu anlaşma, Rusya'nın kabahati nedeniyle askıya alınmadı. Bizim burada söyleyebileceğimiz tek şey, eğer Rusya'ya vaat edilen her şey yerine getirilirse, anlaşmanın uzatılacağıdır. Fakat bunu yapmanın yeni koridorlar, yeni kara güzergahları oluşturmaktan daha zor olduğu görülüyor" diye konuştu.

"TÜRKİYE İLE STRATEJİK İKİLİ ORTAKLIĞI SÜRDÜRME NİYETİNDEYİZ"

Rusya'nın çeşitli görevleri yerine getirmek için Türkiye'yle stratejik ikili ortaklığı sürdürme niyetinde olduğunu da kaydeden Şoygu, "Demek istediğim, Suriye'deki çalışmayla ilgili meseleler ve sizinle birlikte başlattığımız, bizim yer aldığımız ve daha sonra İranlı meslektaşlarımızın dahil olduğu Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkileri normalleştirme projesi. Bu, Türkiye ve Suriye'nin, ayrıca Rusya'nın tarihinde savunma bakanlarının, istihbarat başkanlarının çok pratik, çok dünyevi ve beşeri sorunları çözmek için bir araya geldiği ilk görüşmelerdi" dedi.