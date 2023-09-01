DSG, Deyr ez-Zor’da sokağa çıkma yasağı ilan etti

HABER MERKEZİ

Demokratik Suriye Güçleri (DSG) Basın Merkezi, yaptığı açıklamada Deyr ez-Zor’da sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.

Sokağa çıkma yasağı yarın sabah başlayacak ve 48 saat sürecek.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Deyr ez-Zor’un doğu kırsalında yaşanan güvenlik durumu, rejimin güvenlik kurumları ve DAİŞ hücrelerinin silahlı gruplarının fitne yayma çabaları nedeniyle Deyr ez-Zor Sivil Meclisi ve İç Güvenlik Güçleri kentte sokağa çıkma yasağı ilan etmiştir. Yasak yarın (2 Eylül) saat 05.00'te başlayacak ve 48 saat sürecek.

DSG, sivillerin can ve mallarını silahlı çetelerden korumak için ve çetelerin siviller arasında saklanmasına izin vermemek için her türlü tedbiri almaya devam edecektir.”