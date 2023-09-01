Norveç’te Kürt adaylar belediye seçimleri için yarışıyor

OSLO (K24)

Norveç’te 8-11 Eylül tarihleri arasında yapılacak olan belediye seçimleri için çok sayıda Kürt aday yarışıyor.

30-40 arası Kürt adayın ülkedeki 350 belediyeden bazıları için yarıştığı ve yeterli oy almak için çalıştığı belirtiliyor.

Önceki seçimlerde olduğu gibi 10 ila 12 arası Kürt adayın seçimlerde ipi göğüslemesi bekleniyor.

Norveç Sol Parti üyesi Kerküklü Hoşyar Caf, partisinin Kürt mülteciler ve diğer mülteciler meselesiyle ilgilendiğini söyledi.

K24’e konuşan Caf, güzel bir hizmet örneği göstermek için partide bulunduklarını belirtti.

Belediyelerde bulunmalarının özellikle tüm karar ve projelerde büyük etki yaratabileceğini vurgulayan Caf, her projenin belediyeler tarafından kararlaştırıldığına dikkat çekti.

Norveç Merkez Partisi’nden aday olan Çiya Haci Abbas ise, “Belediye seçimlerini kazanarak ülkedeki Kürt gençlerine örnek olmaya ve Norveç toplumuyla entegrasyonlarını güçlendirmeye çalışıyoruz” dedi.

Abbas, ülkedeki Kürt diasporasına hizmet etmenin yanı sıra genel olarak Kürdistan için güçlü bir lobi olma yolunda çalışacaklarını bildirdi.

Norveç İşçi Partisi’nden aday olan Muhammed Suleymani ise, ülkede etkin olan parti içindeki Kürt pozisyonunun güçlenmesinin Norveç'in dış politikasını etkileyeceğini söyledi.

Suleymani, “Norveç İşçi Partisi Ortadoğu'daki Kürt meselesine dair iyi bilgiye sahip ancak henüz Kürtlerin partinin politika ve görüşlerinden faydalanabileceği ve bunlar üzerinde karar alabileceği noktaya gelinmiş değil” dedi.

Kürt aday, “Norveç'teki Kürt diasporasının seçimlere aktif katılımı halinde Kürt adayların kazanarak belediyelere ulaşma şansı güçlü olacak. Kürt adayların çoğunluğunun kazanması halinde bu, Kürtlerin ülkedeki güçlü konumunu gösterecek” ifadelerini kullandı.