Kirmaşan Emniyet Müdürü’nü taşıyan polis helikopteri düştü

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Doğu Kürdistan’ın (Rojhilat) Kirmaşan eyaletinde bir polis helikopterinin düşmesi sonucu aralarında bir emniyet müdürünün de bulunduğu 5 polis yaralandı.

Kazada, Kirmaşan Eyaleti Emniyet Müdürü Tuğgeneral Mehdi Hacıyan'ın da aralarında olduğu 5 polis yaralandı.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Kirmaşan Eyaleti Emniyet Müdürü Tuğgeneral Mehdi Hacıyan ve 4 güvenlik görevlisini taşıyan polis helikopteri, Irak sınırı yakınlarındaki Dalahu tepelerinde teknik arıza nedeniyle düştü.

Kazada, Tuğgeneral Hacıyan'ın da aralarında olduğu 5 kişinin yaralandığı ve durumlarının iyi olduğu bildirildi.