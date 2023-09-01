Genel

Kirmaşan Emniyet Müdürü’nü taşıyan polis helikopteri düştü

Kazada, Kirmaşan Eyaleti Emniyet Müdürü Tuğgeneral Mehdi Hacıyan'ın da aralarında olduğu 5 polis yaralandı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Tuğgeneral Mehdi Hacıyan Kirmaşan

HABER MERKEZİ

Doğu Kürdistan’ın (Rojhilat) Kirmaşan eyaletinde bir polis helikopterinin düşmesi sonucu aralarında bir emniyet müdürünün de bulunduğu 5 polis yaralandı.

Kazada, Kirmaşan Eyaleti Emniyet Müdürü Tuğgeneral Mehdi Hacıyan'ın da aralarında olduğu 5 polis yaralandı.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Kirmaşan Eyaleti Emniyet Müdürü Tuğgeneral Mehdi Hacıyan ve 4 güvenlik görevlisini taşıyan polis helikopteri, Irak sınırı yakınlarındaki Dalahu tepelerinde teknik arıza nedeniyle düştü.

Kazada, Tuğgeneral Hacıyan'ın da aralarında olduğu 5 kişinin yaralandığı ve durumlarının iyi olduğu bildirildi.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv