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Düğüne giden otobüs kaza yaptı: 6 ölü, 43 yaralı

Denizli'nin Honaz ilçesinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçen kum yüklü kamyonun çarptığı otobüsteki 6 kişi öldü, 43 kişi de yaralandı.
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türkiye Denizli Trafik kazası

HABER MERKEZİ

Alınan bilgiye göre, kum yüklü kamyon, Kocabaş Mahallesi'nde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki bariyerleri aşarak karşı şeritteki otobüse çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yan yatan otobüsteki 5 kişi olay yerinde, 1 kişi de hastanede hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan 42 kişi, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, otobüsün düğüne giden kişileri taşıdığı öğrenildi. (Kaynak: Ajanslar)

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