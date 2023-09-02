'Haşdi Şabi Şengal’de gizlice bir silahlı güç oluşturuyor'

ŞENGAL (K24)

Irak medyasına konuşan ve ismini açıklamak istemeyen Şengal’deki bir Irak hükümeti kaynağı, Haşdi Şabi bünyesindeki bazı grupların Suriye’de savaşmak için özel bir güç oluşturmak amacıyla Şengal halkına gizli bir çağrıda bulunduğunu söyledi.

Söz konusu kaynak, Haşdi Şabi’nin Irak pasaportu olan kişileri bünyesine kattığını ve kayıt işleminin de Haşdi Şabi’ye ait askeri bir üste gizlice yürütüldüğünü belirtti.

Irak medyasının aktardığına göre Haşdi Şabi’nin üç lideri geçtiğimiz ay yurt dışına çıktı. Buna göre 700 gönüllü örgüt mensubu için ayda 3 bin dolar maaş konusunda anlaşma sağlandı.

Öte yandan bir güvenlik kaynağı, isimleri kayıt altına alınan kişilerin silahlı bir güç oluşturduğunu ve Şengal’in batı ilçelerindeki Irak-Suriye sınırında bulunduğunu öne sürdü.

Iraklı Milletvekili Ali Metyuti geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada yüzlerce ailenin Şengal’deki evlerine dönmek istediğini, ancak Şengal’deki silahlı grupların bu ailelerin yerlerine dönmelerini engellediğini söylemişti.