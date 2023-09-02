Doğu Kürdistan’da çocuk intiharlarında artış

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Doğu Kürdistan İnsan Hakları Örgütü Hengaw, dün yayımladığı raporda, Doğu Kürdistan’da yoksulluk nedeniyle çocuk ve ergenler arasında intihar vakalarının artış gösterdiğine yer verdi.

Rapora göre sadece son 20 gün içinde çocuk ve ergen yaşta olan 13 kişinin intihar ettiği kaydedildi.

İntihar eden çocukların yaş ortalamasının 15 olduğu ve Dalaho, Kameran, Şino, Serdeşt, Diwandere, Urmiye, Ruwanser, Bokan ile Selasi Bawecan kentlerinde kaydedildiği belirtildi.

İran sağlık yetkililerinin geçmiş yıllardaki raporları; işsizlik, yoksulluk, geleceğe dair umutsuzluk gibi nedenlerden dolayı gençler arasında intihar oranının yükselmesine yol açtığına işaret ediyor.

Aile içinde kız-erkek ayrımı yapılması, özellikle gelecekleri ve evlilik konusunda onlar adına karar verilmesi de intihar vakalarındaki artışın diğer sebepleri arasında gösteriliyor.

Gençler arasında internet kullanımının yaygın olmasının da intihara teşvikte bir faktör olduğu değerlendiriliyor.

Son 40 yıldır Doğu Kürdistan’da yoksulluk, geri bırakılmışlık ve genç işsizlik katlanarak artıyor.