Ekonomi

LPG'ye zam geliyor

LPG'ye 5 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 50 kuruş zam bekleniyor.
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türkiye LPG Zam Akaryakıt fiyatları

HABER MERKEZİ

KRT'nin sektör yetkililerinin aktardığı bilgiye göre, LPG'de 5 Eylül Salı gününden geçerli olmak üzere 1 lira 50 kuruş zam yapılacak.

Zam sonrası LPG İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 17 lira 88 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 17 lira 43 kuruşa, Ankara'da 17 lira 79 kuruşa, İzmir'de 17 lira 50 kuruşa satılacak.

LPG İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 16 lira 38 kuruşa, Anadolu Yakası'nda 15 lira 93 kuruşa, Ankara'da 16 lira 29 kuruşa, İzmir'de 16 liraya satılıyor.

1 Eylül Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 97 kuruşluk indirim gelmişti.

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