Politika

Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan, İran’a gidiyor

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, mevkidaşı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın davetine üzerine yarın İran'a ziyaret gerçekleştirecek.
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Foto: AA
Foto: AA
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HABER MERKEZİ

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hakan Fidan'ın temaslarda bulunmak üzere yarın İran'ın başkenti Tahran'a gideceği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın davetine icabetle 3 Eylül 2023 tarihinde İran İslam Cumhuriyeti’ni ziyaret edecektir. Sayın Bakanımız, ziyaret kapsamında Tahran’da üst düzey temaslar gerçekleştirecektir. Ziyaret vesilesiyle, İran’la işbirliğimizi her alanda ilerletmeye matuf imkanlar ele alınacak; güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır" ifadelerine yer verildi.

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