Türkiye Dışişleri Bakanı Fidan, İran’a gidiyor
HABER MERKEZİ
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Hakan Fidan'ın temaslarda bulunmak üzere yarın İran'ın başkenti Tahran'a gideceği bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın davetine icabetle 3 Eylül 2023 tarihinde İran İslam Cumhuriyeti’ni ziyaret edecektir. Sayın Bakanımız, ziyaret kapsamında Tahran’da üst düzey temaslar gerçekleştirecektir. Ziyaret vesilesiyle, İran’la işbirliğimizi her alanda ilerletmeye matuf imkanlar ele alınacak; güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır" ifadelerine yer verildi.