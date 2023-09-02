Almanya Başbakanı Scholz: Nükleer enerji bitmiştir

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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, koalisyonun küçük ortaklarından birinin ülkenin kapalı nükleer santrallerini kullanma seçeneğini açık tutması yönündeki önerisini geri çevirdi.

Hür Demokratlar'ın parlamento grubu, bu hafta "hala kullanıma uygun olan nükleer santrallerin sökülmesini durdurmak" istediğini belirten bir politika bildirisini onayladı.

Deutschlandfunk radyosuna verdiği röportajda bu öneriyi reddettiğini belirten Scholz, "Nükleer enerji bitmiştir. Yeni nükleer santraller inşa etmek isteyenlerin 15 yıla ihtiyacı olacak ve her biri için 15-20 milyar Euro harcamak zorunda kalacaklar" dedi.

Almanya nisan ayında son üç nükleer reaktörünü de kapatarak 2011 yılında Japonya'da yaşanan Fukuşima nükleer reaktör felaketinin ardından geniş bir siyasi destek alan süreci tamamlamış oldu.

Ancak ülkede Ukrayna'daki savaş nedeniyle enerji fiyatlarının artmasının ardından yeniden düşünülmesi gerektiğini savunanlar bulunuyor.

Şansölye, "nükleer enerji kullanımının sona ermesiyle birlikte sökümün de başladığı" ve atom enerjisi kullanımına yeniden başlanmasının yeni santraller inşa edilmesi anlamına geleceğini kaydetti.

Scholz, Avrupa'nın en büyük ekonomisinin gelecekteki ihtiyaçlarını rüzgar ve güneş enerjisi gibi yenilenebilir kaynakların kullanımını arttırarak karşılama planlarını vurguladı.