KDP’li milletvekili: Kürdistan Bölgesi bu hafta Bağdat’a karşı etkin kartını kullanacak

ERBİL (K24)

Kürdistan Demokrat Partili (KDP) Irak Parlamentosu Üyesi Sipan Şirvani, Irak hükümetinin, Kürdistan Bölgesi’nin mali mali haklarını göndermesi için, Erbil hükümetinin bu hafta etkin kartını kullanacağını söyledi.

K24’e konuşan KDP’li milletvekili Sipan Şirvani, “Kürdistan Bölgesi Hükümeti memurların mali haklarının sağlanması konusunda bütçe kanunundaki tüm yükümlülüklerini yerine getirdi. Her ne kadar yasa Erbil ile Bağdat arasındaki anlaşmayla onaylanıp bize empoze edilmese de. Ancak buna rağmen federal hükümet yasaya uymadı ve anlaşmaları ihlal etti” dedi.

Bağdat anlaşmaları ihlal etmeye devam etmesi durumunda Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin ne yapabileceğine ilişkin soruyu yanıtlayan Şirvani, "Federal hükümete karşı hukuki, idari, siyasi ve daha birçok yolumuz var. İddia edildiğinin aksine şu aşamada KDP’nin veya Kürdistan Bölgesi Hükümeti'nin elinde kartlar var” ifadelerini kullandı.

Irak Parlamentosu Üyesi Şirvani, idari kartın Kürdistan Bölgesi Hükümeti'nin ilk kartı olacağını ve bu kartın bu hafta Bağdat'a karşı kullanılmasını beklediklerini söyledi.

"Bütçe kanununun 13. maddesinin yedinci fıkrasına göre, Erbil ile Bağdat'ın mali haklarının verilmesi veya başka bir konuda anlaşmaya varamaması halinde Irak Başbakanı 15 gün içinde gerekli kararı verecek” diyen Şirvani, Sudani’nin Kürtlerin çıkarına karar vereceğine inandığını bildirdi.

Şirvani, "Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani'nin hukukun üstünlüğünü savunacağına, anayasayı uygulayacağına ve gerekli kararları vereceğine inanıyorum” dedi.